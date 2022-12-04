بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في دور ١٦ لكأس العالم ٢٠٢٢

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 03:57 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وستلتقي فرنسا مساء اليوم الأحد مع بولندا في دور الـ16 لكأس العالم، التي تقام حاليا في قطر حتى 18 ديسمبر.

وتقام مباراة فرنسا ضد بولندا بث مباشر في الخامسة مساء اليوم الأحد على beIN Sports HD 1 Max على قناة beIN Sports HD 3 Max.

وتأهل الديوك الفرنسي إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن أنهى دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة بعد الفوز على أستراليا والدنمارك والخسارة أمام تونس.

ويقود هجوم منتخب فرنسا اليوم ضد بولندا في المباراة المذاعة بث مباشر نجم باريس سان جيرمان في مواجهة نجم برشلونة ليفاندوفسكي الذي يقود منتخب بولندا بحثا عن مفاجأة جديدة في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ والتأهل لدور الثمانية على حساب الديوك الفرنسية.

مشاهدة بث مباراة فرنسا وبولندا مباشر في كأس العالم