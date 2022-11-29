بث مباشر.. مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم ٢٠٢٢

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 08:28 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد ويلز ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ سيواجه المنتخب الإنجليزي منافسه ويلز على ملعب 'أحمد بن علي' مساء اليوم في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد ٤ نقاط بعد الفوز على إيران بنتيجة ٦ أهداف مقابل هدفين والتعادل مع منتخب أمريكا.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة إنجلترا ضد ويلز في كأس العالم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة إنجلترا وويلز ويسعى منتخب إنجلترا متصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، لتحقيق الفوز والتأهل مباشرة لدور الستة عشر بالمونديال، فيما يبحث ويلز عن فوزه الأول بالبطولة، بعد التعادل في الجولة الأولى وخسارة الثانية أمام إيران.