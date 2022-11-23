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الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يقرر وضع خطة لإعادة نشر قواته على الحدود التركية والإيرانية

محمد السوداني
محمد السوداني
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 عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقى، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد السوداني، بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، وناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم.

 

قرر مجلس الأمن الوطني العراقى، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها، المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية، التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

 

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