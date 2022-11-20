بث مباشر.. مشاهدة احتفال افتتاح كأس العالم بقطر 2022

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 04:28 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لحفل إفتتاح كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت قطر، والسعودية، على ملعب البيت الذي يستضيف المباراة الأولى من المسابقة بين قطر والإكوادور.

ويقام حفل الافتتاح على ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، والذي يسع 60 ألف متفرج، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.

فقرات احتفال كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الفنانين الذي سيقدمون فقرات حفل افتتاح كأس العالم 2022، وجاء في مقدمتهم المطرب القطري فهد الكبيسي، والكوري الجنوبي جونجكوك، حيث يقدمون أغنية باسم "حالمون".

وأضاف بيان فيفا أن برنامج الحفل يشمل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.