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الجمعة 18 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة، على نفس أسعار أمس الخميس وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:

24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

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