بنك البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة 75% على الإيداع والإقراض

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 08:48 م

أعلن مصرف البحرين المركزي، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75%

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل البنك المركزي حملته الأكثر تشددًا منذ الثمانينيات.

وأكد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

وفي يوليو الماضي، فسّر المستثمرون تعليقات جيروم باول بشكل خاطئ على أنها تحوّل في السياسة على المدى القريب، مع انتعاش الأسواق استجابةً لذلك، ما خفف الظروف المالية - وجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي كبح الأسعار، وقد يرغب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الخطأ، حتى لو اقترح التحول إلى زيادات أصغر في الاجتماعات القادمة