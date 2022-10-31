أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم 31 أكتوبر 2022

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 05:26 م

تراجع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 1387 جنيها، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1213 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18: 1040 جنيه، فيما سجل عيار 14: 808 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9680 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب 42997 دولار

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.75 %.