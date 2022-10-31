رئيس وزراء بولندا: نخطط لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 11:01 ص

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده تخطط لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية تضم ستة مفاعلات، كجزء من برنامجها للطاقة النووية.

وأوضح مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الاثنين - أن حكومته تستثمر في الطاقة النووية لضمان أمن الطاقة في بولندا، مشيرا إلى أن محطات الطاقة النووية ستجعل بولندا مستقلة عن تقلبات السوق.

وأكد مورافيتسكي أن الاستثمار في الطاقة النووية لا يعني أن بولندا لن تطور مصادر للطاقة المتجددة.