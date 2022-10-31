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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بولندا: نخطط لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده تخطط لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية تضم ستة مفاعلات، كجزء من برنامجها للطاقة النووية. 
وأوضح مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الاثنين - أن حكومته تستثمر في  الطاقة النووية لضمان أمن الطاقة في بولندا، مشيرا إلى أن محطات الطاقة النووية ستجعل بولندا مستقلة عن تقلبات السوق.
وأكد مورافيتسكي أن الاستثمار في الطاقة النووية لا يعني أن بولندا لن تطور مصادر للطاقة المتجددة.

بولندا محطات الطاقة النووية