تعرف على الاستثناءات بقانون التصالح في مخالفات البناء

بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن آليات وشروط المباني لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء، وهل هناك استثناءات بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتستعرض «البوابة نيوز» الاستثناءات في قانون التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مزايا للقرى وتوابعها بشأن استخراج تراخيص التصالح وتقنين أوضاع المباني محل المخالفة.

كما حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء، التزامات على المدن من أجل الحصول على تراخيص التصالح، مُستثنيًا القرى وتوابعها من هذه الأمور.

واستثنى قانون التصالح القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

وطبقا للمادة السابقة، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.

2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.