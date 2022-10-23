الأردن ومقدونيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 07:30 م

أكد الأردن ومقدونيا أهمية تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب الذي يمثل خطرًا مشتركًا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بوزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار اوسماني، اليوم الأحد، حيث أجريا محادثاتٍ اتفقا خلالها على العمل من أجل زيادة التعاون في قطاعات حيوية مختلفة، ووقّعا بعدها بروتوكول تعاونٍ بين وزارتي خارجية البلدين، سيكون إطارًا لبحث مشاريع التعاون والتنسيق المستقبلية.

وأكد الوزيران، أن هناك آفاقًا واسعة لتعاون اقتصادي وسياحي وتجاري وثقافي واعد بين الأردن ومقدونيا الشمالية، اللذين بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 2000.

وبحث الوزيران الأطر التشريعية والاتفاقات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي، والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، واتفقا على التنسيق مع الجهات المعنية لبحث جدوى تسيير رحلات جوية منتظمة وتسهيل عملية إصدار تأشيرات الدخول.

وأكد الصفدي واوسماني تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب الذي يمثل خطرًا مشتركًا، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية، خصوصًا القضية الفلسطينية، التي أكد الصفدي أنها أساس الصراع ومفتاح الحل في المنطقة.

وحذّر الصفدي من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي لتحقيق حل الدولتين، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تدهور، مشددا على ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية واعتداءاتها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

وفي تصريحات صحفية مشتركة، أكد الوزيران الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات.