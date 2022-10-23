ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات الثنائية الراسخة مع الإمارات

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 03:25 م

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات الراسخة والمميزة التي تجمع بلاده مع الإمارات على مختلف المستويات، لافتا إلى ما تحقق من انجازات على مختلف مسارات التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير سلمان، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يزور البحرين حاليا للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث نوه الأمير سلمان بمخرجات اجتماعات اللجنة والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق التكامل المنشود على مختلف الأصعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الأمير سلمان بجهود اللجنة العليا المشتركة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين والدفع بالعلاقات المشتركة نحو كل ما من شأنه الخير والنماء.

وثمن ولي العهد البحريني مواقف الإمارات تجاه البحرين وشعبها في مختلف المحطات، معربا عن تقدير بلاده لهذه المواقف النابعة من علاقات وروابط تاريخية راسخة تجمع البلدين والشعبين، مشيرا إلى دور الإمارات الفعال إقليميا ودوليا وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره وتقديره للأمير سلمان بن حمد على حرصه بتعزيز مستويات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات المنشودة.