"التعاون الإسلامي" تدعو إلى دعم الحق في التنمية للقضاء على الفقر

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 09:04 م

دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إلى دعم الحق في التنمية كنقطة انطلاق للجهود الدولية للقضاء على الفقر المسبب لعجز الشعوب عن نيل حقوقها ومستحقاتها.

وأكدت الهيئة - بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر - 2022"، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن الفقر يشكل عنصرا أساسيا من عناصر انتهاك حقوق الإنسان، معربة عن قلقها العميق من دفع جائحة "كوفيد 19" ما بين 119 مليونا إلى 124 مليون إنسان إضافي إلى الوقوع في الفقر.

وجددت الهيئة مطالبتها باعتماد اتفاقية ملزمة بشأن الحق في التنمية وبناء مجتمعات عادلة وشاملة للقضاء على الفقر وحماية جميع حقوق الإنسان.