«الداخلية» توزع حلوى المولد على دور الأيتام والمستشفيات والأسر الأكثر احتياجًا

الجمعة 07/أكتوبر/2022 - 03:45 م

أعدت وزارة الداخلية، عددا من عبوات "حلوى المولد"، لتوزيعها على (الأسر الأكثر احتياجاً - دور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة – ونزلاء الأقسام المجانية بالمستشفيات)، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وقد تم توزيع عبوات (حلوى المولد النبوى) عليهم وذويهم، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً فى نفوسهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.

جاء ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تدعيم المبادرات على كافة المستويات ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.