الصحفيون المصريون يفوزون بالنصيب الأكبر في جوائز الصحافة العربية 

أعلن نادي دبي للصحافة، عن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الحادية والعشرين، تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
جاء ذلك بحضور حشد من القيادات الإعلامية العربية وكِبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في العالم العربي.
وتصدر الصحفيين والإعلاميين المصريين قائمة الفائزين في المجالات المختلفة.
وفاز كل من:
- محمد نبيل حلمي من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.
- محمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.
- .محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.
- حسين الزناتي من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.
- صحيفة اندبندنت عربية السعودية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.
- منصة Follow ICT المصرية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.
- منصة كووورة البحرينية (KOOORA) تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.
- برنامج مستقبل الطاقة الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.
- برنامج معكم منى الشاذلي الذي يبث على قناة سي بي سي المصرية، يفوز بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج اجتماعي.
- برنامج روافد الذي يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي.
- برنامج صدى الملاعب الذي يبث على قناة إم بي سي يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج رياضي.
- وثائقي "أبي كان داعشيًا" من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل عمل وثائقي.
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