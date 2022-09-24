«عين الكاميرا».. جولة اليوم السبت حول العالم

السبت 24/سبتمبر/2022 - 06:32 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم السبت.

الجفاف.. الإرهاب.. الجوع

الصومال منكوبة بالجفاف والإرهاب.. ماريان مادي، التي فرت فى سبتمبر الجارى من منطقة شبيلي، تحمل ابنتها ديكا علي البالغة من العمر سنة واحدة والتي تعاني من سوء التغذية في مخيم للنازحين في ضواحي مقديشو.. ومع اقتراب موسم خامس من الأمطار، يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، كما إن الهجمات المستمرة من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى تشكل عقبة رئيسية أمام توزيع المساعدات.

الصومال

ألغام فى الطريق

عناصر من الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء، يخلون جريحًا من الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار لغم أرضي تحت الحافلة التي كانت تقلهم شرق مدينة الباب شمال محافظة حلب.

حلب

مسيرات المناخ

نشطاء بيئيون يرتدون أقنعة ويحملون لافتات خلال مسيرة احتجاج على ضعف الحكومات على تغيرات المناخ العالمي في جاكرتا، إندونيسيا.

إندونيسيا

مهاجرون نائمون

كتل من البشر متراصة بجوار بعضها.. مهاجرون ينامون على سطح سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية بعد أن تم إنقاذهم من المياه خلال عملية في منطقة المياه الدولية، على البحر المتوسط.

مهاجرون نائمون

.. وآخرون يلعبون

مهاجرون يلعبون كرة السلة على ظهر سفينة الإنقاذ أثناء انتظارهم للنزول من السفينة بعد الرسو في ميناء ميسينا في صقلية بإيطاليا. تم إنقاذ أكثر من 400 مهاجر من 7 دول بفضل جهود أعضاء طاقم منظمة أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية.

مهاجرون يلعبون

إعصار ودمار

إعصار فيونا يضرب جزر بورتريكو التابعة للولايات المتحدة.. منازل غمرتها المياه على شاطئ ساليناس، 20 سبتمبر

إعصار فيونا

منزل في وسط بركة من الطين والوحل بعد أن جرفه إعصار فيونا في فيلا إسبيرانزا في ساليناس، بورتوريكو، 21 سبتمبر 2022.

منزل غارق

جوادلوب في حالة صدمة

تسبب إعصار فيونا في أضرار جسيمة أثناء مروره عبر إقليم جوادلوب فى فرنسا.. في بعض الأماكن، ارتفعت المياه أكثر من مترين، ومات رجل، حملته أمواج النهر بعدما غمرت منزله.. فى الصورة: جسر مدمر في جويايف، بإقليم جوادلوب.

جوادلوب

رجال الإنقاذ يعيدون حوتًا عالقًا إلى المحيط على الساحل الغربي لتسمانيا، أستراليا.

رجال المطافىء أثناء إخماد الحرائق في أبوي، ولاية أمازوناس، البرازيل، 21 سبتمبر 2022.

التنوع الثقافى

طلاب جامعيون يؤدون عرضًا خلال تجمع سريع كإشادة بالتنوع الثقافي للهند، في محطة سكة حديد مومباي المركزية، في مومباي، 22 سبتمبر

شباب الهند

الهروب من البيوت

سكان خرجوا إلى الشارع مفزوعين، بعد زلزال بقوة 7.4 درجة في 19 سبتمبر 2022 في مكسيكو سيتي

في مكسيكو سيتي

سوق المستعمل

"وكالة بلح" فرنسية، لكنها ليست ثابتة طوال العام.. فى إحدى المدن الفرنسية، أقيم سوق للمستعمل فى ساحة البلدية، فى إطار مهرجان سنوى يقام فى النصف الأول من سبتمبر.

سوق المستعمل

طوابير الجوع

المزيد من العمال والشباب يقفون على أبواب غرفة الطعام الاجتماعية في مقاطعة إشبيلية، جنوب إسبانيا.

الركود العظيم (2008)، الوباء (2020-2021)، التضخم (2022).. ثلاث ضربات موجعة للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مستوى منخفض. المنظمات غير الحكومية تحذر من زيادة الطلب على المساعدات. يتوقع الصليب الأحمر أن ينتهي العام بتقديم خدمات إضافية لنحو 400 ألف شخص مقارنة بعام 2019.. الأسر التي لديها أطفال معرضة للخطر بشكل خاص.

طوابير الجوع

حريق ليلة العمر

انتهى العرس، وانطلق العريس الإسبانى بعروسته يحلمان معًا بليلة العمر.. تعطلت السيارة بهما فى الطريق وبمجرد أن نزلا منها، اشتعلت فيها النيران.. يبدو، أن العريس قام باستئجار سيارة قديمة لم تسعفه. ومع ذلك، يمكنك أن ترى أن العروس لا تزال تبتسم وتحاول الضحك على التحول المؤسف للأحداث. أما العريس فيقف متجهمًا ولا يبدو أنه في أفضل حالة مزاجية.

.. واحترقت السيارة!

خبطة فى دماغ العريس

يستمتع الرجال حقًا برمي العريس في الهواء في يوم زفافه. إنها صورة شائعة رأيناها في كثير من الأحيان. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان أصدقاء العريس متهورين. ربما كانوا مخمورين قليلًا ولم يدركوا أنهم كانوا بالداخل وليس فى مكان مفتوح أو أن السقف لم يكن بعيدًا جدًا.. ألقوا العريس في الهواء، وضربوه بالسقف. قد يكون الأمر ممتعًا، لكنه خطير أيضًا. يبدو أن العريس ضرب رأسه بقوة، ونأمل ألا يكون قد أصيب بارتجاج في المخ.