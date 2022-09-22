سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 12:52 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.

وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 204.86 نقاط إلى 1.79% بواقع 11220.19 نقطة.