سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 204.86 نقاط إلى 1.79% بواقع 11220.19 نقطة.
اقتصاد
سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة إلى 1.70% ليغلق عند 30183.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 66 نقطة إلى 1.71% عند 3789.93 نقطة.