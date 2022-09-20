أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 09:20 ص

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022، وذلك بعد أن زاد في معظم البنوك العاملة في مصر بنحو 21 قرشا يوم الخميس الماضي.

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي ميد بنك ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه لنحو 19.32 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع في بنك البركة.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الاسلامي، مصر".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.38 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".

ووصل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".