الاستماع لأقوال شهود عيان في مصرع شخص من الطابق الرابع بالمطرية

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 10:48 ص

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الخميس، باستدعاء شهود عيان حول واقعة مصرع شخص من أعلى عقار بالطابق الرابع للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة، بمنطقة المطرية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية .

وأمرت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لفحصها ولبيان أسباب الوفاة ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وكان شخص مصرعه لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع فى ظروف غامضة بمنطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص يرتدى كامل ملابسه ومصاب بكسور وكدمات، وتبين سقوطه من الطابق الرابع وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.