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الأحد 11 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

خبير في الطاقة المتجددة: مصر لديها وفر في وسائل توليد الكهرباء

ارشيفية
ارشيفية
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قال الدكتور عادل بشارة، خبير  في الطاقة المتجددة ، إن مصر حققت طفرة في مجال الطاقة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، مشيرا إلى أن الطاقة في مصر كانت محدودة.

وأضاف الدكتور عادل بشارة، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن مصر أصبح لديها وفر في وسائل توليد الكهرباء، معقبا: "ده هيريحنا 15 سنة جاية".

 

وأوضح أن تغيرات المناخ في العالم جعلت هناك تفكير جدي في تخفيض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والتي كانت تستخدم في حدود ضيقة جدا.

ولفت إلى أن الطاقة المتجددة هي التي لا تنفد، على عكس مخزون الطاقات تحت سطح الأرض والتي تنضب.

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