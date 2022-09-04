لأول مرة.. تصوير فيلم "الجنينة" داخل حديقة حيوان أبوظبي

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 05:33 م

بدأ صناع فيلم "الجنينة" تصوير المشاهد الاولى من العمل داخل حديقة حيوان ابوظبي بمنطقة الشهامة بدولة الامارات العربية المتحدة .

ويستأنف أبطال الفيلم، غدا الاثنين، تصوير المشاهد الخاصة بهم، وذلك بحضور أبطال العمل النجوم بيومي فؤاد وأيتن عامر وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ومن المقرر ان تستمر عمليات التصوير داخل حديقة الحيوان طوال الاسبوع الحالي، وبعدها ينتقل فريق العمل لعدة أماكن اخرى.

ووصل فريق عمل الفيلم مؤخراً لدولة الامارات لمعاينة أماكن التصوير المختلفة، وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة بهم غدا.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبوظبي ، بالاضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الامارات ، والعمل من اخراج معتز حسام ، وانتاج ميكسيد ريالتي للانتاج الفنى وسوتير "ايهاب لمعي وهاني وليم"، وتوزيع الاخوة المتحدين "وليد صبري" ، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ملئ بالاثارة والتشويق.