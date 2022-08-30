سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 184.41 نقطة إلى 0.57% ليغلق عند 32098.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.05 نقطة إلى 0.67% إلى 4030.61 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 124.04 نقطة إلى 1.02% بواقع 12017.67 نقطة.
اقتصاد
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 184.41 نقطة إلى 0.57% ليغلق عند 32098.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.05 نقطة إلى 0.67% إلى 4030.61 نقطة.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 184.41 نقطة إلى 0.57% ليغلق عند 32098.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.05 نقطة إلى 0.67% إلى 4030.61 نقطة.