الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 12:44 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 184.41 نقطة إلى 0.57% ليغلق عند 32098.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 27.05 نقطة إلى 0.67% إلى 4030.61 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 124.04 نقطة إلى 1.02% بواقع 12017.67 نقطة.