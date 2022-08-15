"القومي للترجمة" يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الصينية

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 02:07 م

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية من اللغة الصينية إلى اللغة العربية.

‎يحاضر في الورشة التدريبية الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

‎وتهدف الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب مهارات الترجمة الأدبية عن اللغة الصينية، عبر سبعة أيام منفصلة من التدريب التطبيقي المكثف. كما تهدف الورشة إلى تطوير قدرة المتدربين على الترجمة التحريرية، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة، بالإضافة إلى التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين.

‎وتستهدف الورشة طلاب مرحلة الليسانس من أقسام اللغة الصينية بكليات الألسن والآداب وطلاب الدراسات العليا، والمترجمون الناشئون، والخريجون.

‎تقام الورشة لمدة (7) أيام منفصلة وتبلغ رسوم التسجيل بالورشة 200 جنيه.

‎أما عن شروط التسجيل فهي اجتياز اختبار في الترجمة التحريرية من اللغة الصينية إلى اللغة العربية ويتم إجراء الاختبار في الفترة من 15 حتى 21 أغسطس الجاري يوميًا، يُعقد الاختبار مرة واحدة في اليوم ويبدأ من الحادية عشرة صباحا. علمًا بأن إجراء الاختبار بدون رسوم وتبلغ مدة الاختبار 45 دقيقة، وللتسجيل في الورشة يرجى الحضور إلى مقر المركز القومي للترجمة، لتسجيل البيانات وإجراء اختبار القبول يوميا من الحادية عشرة صباحًا في الفترة من 15 حتى 21 أغسطس الجاري.