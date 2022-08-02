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الثلاثاء 02 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 139.87 نقطة ليقفل عند مستوى 12338.95 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلآف صفقة، سجلت فيها أسهم 182 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

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