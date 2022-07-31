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الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بسرقة صناديق إشارة السكة الحديد في بنها وإحالتهم للنيابة العسكرية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة 2 صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها.

جاء ذلك عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بسرقة 2 صندوق إشارات فـى المنطقة ما بين قريتى (ميت السباع/شبلنجة) بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.
 بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. 
 عقب تقنين الإجراءات تحت اشرف اللواء مفيد محمد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.
 بإستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العسكرية.

المتهمين

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ضبط شخصين 2 صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الإحالة إلى النيابة العسكرية