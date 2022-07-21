أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 21 يوليو 2022

الخميس 21/يوليو/2022 - 06:11 م

سجل سعر الذهب، اليوم الخميس 21-7-2022، تراجعا كبيرا بمقدار بلغ 10 جنيهات في أسواق الصاغة المصرية بمستهل تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 975 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الخميس، عند 1114 جنيها للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.

سعر الذهب عيار 21:

بلغ سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية، اليوم الخميس نحو 975 جنيها للجرام، ويعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس، نحو 836 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الذهب عيار 14:

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 652 جنيها، وهو العيار الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 7800 جنيهًا، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21، دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل تراجع الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية، بفعل المخاوف من تشديد السياسة النقدية، وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.