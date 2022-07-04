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الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 4 يوليو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر  سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 في البنوك الحكومية والخاصة بعد أن ارتفع أمس بمقدار 3 قروش، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.76 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع، فيما  سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الأهلي الكويتي) عند مستوى 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.77 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.78 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.78 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.80 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.80 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.81 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.78 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
18.79 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني
18.76 جنيه للشراء. 18.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
18.79 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

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