فارس أبو جبل يحصد ذهبية الكونغ فو بنهائيات بطولة الاتحاد المصري

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 02:23 م

نظمت وزارة الشباب والرياضة نهائيات بطولة الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو والتى أقيمت على ملاعب نادى طلائع الجيش، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وفاز بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية "فارس عماد أبو جبل" تحت سن 8 سنوات.

وقال فارس عماد أبو جبل، إن حلمة تمثيل مصر فى المحافل الدولية فى لعبة الكونغ فو وتحقيق بطولات خارج مصر، مؤكداً أن مثله الأعلى فى الرياضة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي.

وأعرب رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو عن سعادته للمستوى المبهر الذى شاهده أثناء البطولة والمنافسة القوية بين جميع اللاعبين، ما ينبئ عن ظهور عناصر متميزة من اللاعبين يمتلكون مواصفات الانضمام إلى عناصر المنتخب للمنافسة بقوة فى البطولات العربية والدولية والقارية.

وتعطي المشاركة في بطولة الجمهورية للأساليب التقليدية الفرصة للجميع سواء كباراً أو صغاراً المنافسة والمشاركة في البطولات نظراً لأنها تفتح باب المنافسة بين جميع الفئات من سن 6 إلى 60 سنة مما يجعلها تجد رواجاً كبيراً من عدد كبير من لاعبى الكونغ فو.

وخلال فعاليات مراسم توزيع الجوائز دار حديث بين رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو واللاعبين أصحاب المراكز الأولى من أجل تهنئتهم بالفوز، طالباً منهم بذل أقصى ما لديهم خلال التدريبات حتى يكونوا نواة دائماً على جاهزية تامة لأى استحقاقات مقبلة.