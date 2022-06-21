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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 515 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق وفاة واحدة و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2332692 إصابة توفي منها 25229 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 2304557 شخصًا مع شفاء 225 حالة.

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