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الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 342 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 342 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2330735 إصابة والوفيات إلى 25225 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 2303651 شخصًا.

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