كورونا في العراق.. تسجيل 342 إصابة جديدة

الخميس 16/يونيو/2022 - 01:31 ص

سجل العراق 342 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2330735 إصابة والوفيات إلى 25225 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 2303651 شخصًا.