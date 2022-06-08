الإيسيسكو وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 12:31 ص

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط أمس الثلاثاء، وزير التشغيل والتكوين المهني بالجمهورية التونسية نصر الدين نصيبي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجال تدريب وتأهيل الشباب وبناء قدراتهم.

وتطرق الجانبان إلى أهم برامج الإيسيسكو الخاصة ببناء قدرات الشباب، وتأهيلهم لمواكبة مهن الغد، وتحديات سوق العمل المستقبلية، ومنها برنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، وبرنامج تدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وسبل تعزيز التعاون بين المنظمة والجمهورية التونسية في هذه البرامج الرائدة.

وبالمناسبة أشاد الوزير التونسي بما تشهده المنظمة من نقلة نوعية وانفتاح نوعي ملموس، وتفكير ابتكاري، جعلها تنجح في تحقيق إنجازات كبيرة تصب في مصلحة دولها الأعضاء.