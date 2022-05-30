"الحق في الدواء": طفرة غير مسبوقة في الخدمات الصحية

الإثنين 30/مايو/2022 - 04:53 م

أكد محمود فؤاد ، رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، أن الخدمات الصحية في الجمهورية الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتطورًا كبيرًا نحو الارتقاء بأعلى مستوى للصحة، كما تنص مقررات ودستور منظمة الصحة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي المخصص للخدمات الصحية.

وقال المركز في بيان له اليوم الإثنين: إنه لاحظ ضم الآلاف من الأمراض النادرة إلى مخصصات الصحة لأول مرة كما تم الانتهاء من منشآت صحية متكاملة بالإضافة إلى زيادة أعداد المؤمن عليهم وكذا رفع مخصصات الأدوية وهي طفرة كبيرة ستوفر الإتاحة الكاملة لبدء الحق في الدواء.

وتابع المركز في بيانه:" لقد ظهرت أسس الارتقاء بالصحة في الجمهورية الجديدة لتضع قواعد حديثه تؤكد حرص الدولة علي الحقوق الصحية وهي أهم محاور العدالة الاجتماعية ، وهنا نسجل أن المبادرات الرئاسية الـ ١٢ كانت باكورة وتدشين لمرحلة جديدة تواكبت مع بدايه نظام التأمين الصحي المتكامل مما غير شكلا وموضوعا طرق تقديم وتجويد الخدمات الصحية.

وأكد البيان أن المركز رصد أن المخصصات الجديدة لقطاع الصحة بلغت 310 مليارات جنيه بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع الصحي 128.1 مليار جنيه بموازنة 2022/2023، كما بلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة بـ 107.4 مليار جنيه عام 2020/2021، و 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و 73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و 60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و 54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و 43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015.

وتابع البيان، "أما عن الأدوية التي عانى منها الكثيرون خلال السنوات الماضية، فوصلت مخصصاتها إلى 14.6 مليار جنيه بموازنة 2022/2023 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون في 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد في 2014/2015 ، بنسبة زيادة 3.7%، بعد أن تم ضم الأمراض النادرة 15 مرضًا أهمها ضمور العضلات الشوكي ، بعد أن دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لإنقاذ حياه الآلاف من الأطفال وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزاً عام 2022، مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%. ، وبالنسبه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولةعام 2021، وصل عدد المرضى المستفيدين إلى 1,814.254 ، وتم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، جاءت كالآتي: الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 في تخصص الأورام بتكلفة 2.2 مليار جنيه، و121.666 في تخصص المسالك البولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 في تخصص الأمراض العصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد في 2021/2022، مقابل 51.1 مليون في 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%. ".

وأكد المركز ، أن ما تم في القطاع الصحي يؤكد أن دخول مصر الجمهورية الجديدة، يأتي وفقا لخطط تتناسب مع زياده عدد السكان، مع مخصصات مالية ستكون مع مقررات منظمة الصحه العالمية للوصول لأكبر قدر مناسب من الرعاية الصحية .