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الإثنين 30 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

الأهلي يخاطب الـ«كاف» اعتراضًا على حصة تذاكر النهائي

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضع فيه النقاط فوق الحروف، بخصوص العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد بتوقيت المغرب بمركب محمد الخامس.

جاء خطاب الأهلي بعد عدم استجابة «كاف» للمطالب المشروعة للنادي، لا سيما فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الأهلي على ٢٥٠٠ تذكرة فقط.

واعترض الأهلي على سياسة الكاف في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه الاتحاد الإفريقي تخصيص عشرة آلاف تذكرة للأهلي ومثلها للوداد وعشرين ألفًا للعامة، والتي تم طرحها عبر الأونلاين للجماهير المغربية فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة.

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