الفنان عبدالله السعدي يطرح أغنيته الجديدة "أمي يا حبيبة"

الأحد 15/مايو/2022 - 10:19 م

طرح الفنان عبدالله السعدي، أغنية "أمي يا حبيبة" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث أهدى الأغنية الجديدة للأهل في دور رعاية المسنين.

وصرح السعدي خلال استضافته في قناة الفجيرة، بأن أغنية "أمي يا حبيبة" من كلماته وألحانه، منوها بأن الأعمال الفينة الخاصة بالأغنية تم تسجيلها في الكويت قبل إنتقاله إلى دبي، معربا عن سعادته من ردود الأفعال الإيجابية وإعجاب الكثير من الجهور بالآغنية ووصفهم إياها بأنه عمل مميز.



يذكر أن الألبوم الأخير للفنان عبدالله السعدي حمل اسم "بلا إحساس" وكانت الأغاني مزيجا من اللهجات الإماراتية والعراقية واللبنانية، ومن ضمن هذه الأغاني: (بلا إحساس- تبت تبت- حياتي بعدك- مثل هليوم- من كبرت- عسل).