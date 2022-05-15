أحمد سامي ينتهي من تصوير مشاهده بفيلم "ليلة العيد"

الأحد 15/مايو/2022 - 06:07 م

انتهى أحمد سامي من تصوير مشاهده بفيلم "ليلة العيد" خلال الأسبوعين الماضيين بأحد الاستديوهات بأكتوبر، ويتبقى على الانتهاء من آخر المشاهد أسبوع واحد فقط، وبعدها سيتم التفرغ لعمليات المونتاج وتجهيز الفيلم للعرض حسب الموعد الذى يحدده صناعه.

وتدورأحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب احمد سامى ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن النجمة يسرا انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى الفيلم وصرحت من قبل بأن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان.