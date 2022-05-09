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الإثنين 09 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. مياه الصرف الصحي تحاصر شارع شحاتة علي في أرض اللواء

صوت الناس
صوت الناس
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يستغيث أهالى أرض اللواء يمين المحور بالمسئولين بمحطة المياه، حيث إنهم يواجهون صعوبات فى المرور وشللًا فى الحركة بسبب تراكم المياه فى كل أنحاء شارع شحاتة على المتفرع من يمين المحور، وخاصة العقار ٦٤ الذى يتواجد أمامه وصلة المياه سبب المشكلة.
قال أحد سكان الشارع حاولنا التواصل مع محطة المياه ولكن لم تستجب لنا، ولهذا نناشد المسئولين بحث شكوتنا ومساعدتنا لإيجاد حل نظرا لصعوبة المرور خاصة لكبار السن والأطفال.

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صوت الناس الصرف الصحى مياه الصرف الصحي