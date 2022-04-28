بلاغ ضد البلطجي أيمن عاطف يدعي أن الدولة تنفي الصحفيين ويهدد مريض سرطان وزوجته

الخميس 28/أبريل/2022 - 08:22 م

عقب التحقيق مع طبيب يدعى حسام البصراطي بتهمة الاعتداء على مريض سرطان وطرده من عيادته الخاصة، ظهر شخص يمارس البلطجة والإرهاب يواصل تهديد أسرة المريض الذي تم الاعتداء عليه في عيادة البصراطي ويحرض على الإرهاب ضدهما مؤكدا أنه لو كان في موقعه لقام بضرب المريض وزوجته وإلقائهما من السلم.

وادعى البلطجي كذبا وزورا على الدولة المصرية بأنها قامت بنفي الصحفي في إشارة لوالد زوجة المريض.

وتهكم وسخر البلطجي أيمن عاطف من نزيف مريض السرطان وزوجته مؤكدا حق البصراطي في ابتزاز المريض وطلب أموال إضافية للكشف المستعجل.

وكان الطبيب حسام البصراطي قام بالاعتداء على مريض سرطان وزوجته وطرده من عيادته في منطقة المعادي بسبب سماح مريض آخر لمريض السرطان بالدخول في دوره نظرا لتدهور حالته وهو ما تسبب في ثورة البصراطي وهدد المريض بضرورة دفع كشف مستعجل وقدرته ٣ آلاف جنيه على الرغم من تنازل مريض آخر عن دوره وعندما اعترض المريض قام بطرده واهانته وإهانة زوجته في العيادة.

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