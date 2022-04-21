موريتانيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 21/أبريل/2022 - 04:51 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، موضحة أن المصالح الصحية لم تسجل أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58683 ، وعدد حالات الشفاء 57693، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.