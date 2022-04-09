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الأحد 10 أبريل 2022
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البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حقق فريق إيفرتون انتصار ثمين على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك” ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف إيفرتون الوحيد اللاعب أنتوني جوردون في الدقيقة 27 بعدما سدد كرة قية اصطدمت بمدافع وقائد الشياطين الحمر هاري ماجوير وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: تيليس – ماجواير – ليندلوف – بيساكا
خط الوسط: فريد – ماتيتش – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: رونالدو- جادون سانشو – راشفورد

 

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فريق إيفرتون مانشستر يونايتد لدوري الإنجليزي أنتوني جوردون رونالدو