فيديو | إمساكية رمضان.. مواقيت الصلاة الخميس 7 - 4-2022

الخميس 07/أبريل/2022 - 12:00 ص

تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.

وتنشر «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم. مع تحديث المواقيت والمواعيد اليومية على مدار الشهر الكريم.