بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 05:54 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور ال ٨ لبطولة دوري أبطال أوروبا ويقود محمد صلاح هجوم الريدز اليوم في البرتغال من أجل البحث عن لقب قاري جديد لكتيبة ليفربول.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام بنفيكا في مباراة الذهاب بالبرتغال تؤمن له الصعود للدور نصف النهائي للبحث عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع ليفربول.

ويتكون تشكيل الريدز في مباراة اليوم وننقل بث مباشر لمشاهدة ليفربول ضد بنفيكا من أليسون بيكر في حراسة المرمى وهندرسون والكسندر ارنولد وفيرجيل فان دايك وجو ماتيب في الدفاع بينما في الوسط الكانترا وجوتا وفابينيو وفي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

نجح ليفربول في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب على بنفيكا البرتغالي في المباراة التي شارك فيها محمد صلاح اساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة ٧٠.