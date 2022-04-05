سجل العراق 4 حالات وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس بلغ 2320526 إصابة والوفيات 25177 حالة والمتماثلين للشفاء 2284933 شخصًا.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 266 إصابة جديدة
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سجل العراق 4 حالات وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
سجل العراق 4 حالات وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.