ads
الجمعة 08 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 266 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العراق 4 حالات وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس بلغ 2320526 إصابة والوفيات 25177 حالة والمتماثلين للشفاء 2284933 شخصًا.

ads
كورونا العراق إصابات ‏ وفيات