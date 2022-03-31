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الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 300 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 3 حالات وفاة و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 2319209 والوفيات إلى 25163 حالة والمتعافين إلى 2281689 شخصاً.

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