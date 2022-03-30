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الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الجامعة العربية: مشاورات الرياض خطوة على طريق الحل الشامل باليمن

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة
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اعتبرت جامعة الدول العربية، المشاورات الجارية في الرياض بين الأطراف اليمنية، خطوة مهمة على طريق الحل الشامل في بالبلاد.

ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية- اليمنية، تحت إشراف مجلس التعاون الخليجي، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن هذه المشاورات خارطة طريق ورؤية استراتيجية تضع الأطراف اليمنية أمام المسؤولية.

وشدد الذوادي في الكلمة على أن معاناة اليمنيين هو أمر لا يقبله أي عربي، ولا نقبل أن يكون اليمن منصة لتهديد الجوار.

وأشار إلى أن الجامعة العربية التي كانت وما تزال مع الحل السياسي للأزمة اليمنية، تتطلع لأن تشكل المشاورات، خطوة مهمة نحو السلام وتأمل أن يتمسك بها اليمنيون.

ورحب الذوادي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي باستضافة المشاورات اليمنية التي تمثل فرصة تاريخية لليمن.

وانطلقت اليوم الأربعاء، مشاورات السلام اليمنية في الرياض، التي يشرف عليها مجلس التعاون الخليجي.

وتحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب.

 

 

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