كورونا في المغرب.. تسجيل 82 إصابة جديدة

الأحد 27/مارس/2022 - 06:32 ص

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالة وفاة واحدة بـ"كوفيد-19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة المغربية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى مليون و162 ألفا و923 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 16057 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى مليون و146 ألفا و239 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.