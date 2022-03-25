الإسبانية DS تكرم بطلة العالم في السباحة وصاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو

الجمعة 25/مارس/2022 - 07:23 م

شهدت حفلة DS الاسبانية بمصر، التي اقيمت على مسرح المدينة الشبابية بالاسكندرية تكريم بطلة العالم في السباحة المصرية دينا طارق.

وجاء تكريم دينا طارق في حفلة DS الإسبانية، في عيد الأم، بعد الانجازات التي قدمتها طوال مسيرتها الفترة الماضية.

كما تم تكريم والدته البطل المصري مصطفي فتح الله الحاصل علي فضية أولمبياد ريو دي جانيرو.

وتم تكريم عدد ١٥٠ أم مثالية لعام ٢٠٢٢ وتحريص الأكاديمية دائمآ علي تكريم الأمهات علي الجهد المبذول مع أولادهم طوال الحياة الدارسية والرياضية معآ

وحضر الحفل الأستاذ هشام حسين رئيس ليدرز أكاديميز للتسويق الرياضي والمهندس محمد القاضي وأحمد جوهر مدير التسويق.

وتسعي دائمآ إدارة الأكاديمية علي تقديم أفضل خدمات لجميع السادة المشتركين علي مدار العام وتشكر إدارة التسويق جميع الراعاه الذي هم شريك أساسي بالنجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية