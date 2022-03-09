حزب المؤتمر: القمة المصرية - السعودية بالرياض جاءت في توقيت مهم

الأربعاء 09/مارس/2022 - 10:52 ص

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة وعضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل المستجدات على الساحة العربية والدولية، وبالتالي الزيارة تعزز التعاون الأمني بين مصر والسعودية، كما تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين .

وأثني حزب المؤتمر، في بيانه اليوم الأربعاء، بالبيان المشترك الذي صدر عن القمة المصرية السعودية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة السعودية الرياض، والتى أكدت أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي.

وأكد حزب المؤتمر، أن بيان القمة المشتركة أكد على أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، ودعم المملكة السعودية للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومطالبته إثيوبيا بالتخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.