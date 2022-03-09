رئيس الروتاري الدولي: حي الأسمرات نموذج للتنمية الحضرية المستدامة

الأربعاء 09/مارس/2022 - 02:01 ص

استقبلت لجنة تمكين المرأة والفتيات بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، رئيس الروتارى الدولى شيكار مهتا وقرينته فى المدينة الشبابية الرياضية بحى الأسمرات، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 المهندس ياسر نشأت، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

جاءت الزيارة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة انطلاقاً من حرص المنطقة الروتارية 2451 مصر بالمشاركة في تطوير وتنمية حى الأسمرات.

وأكد محافظ المنطقة الروتارية 2451 المهندس ياسر نشأت أهميه التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير الفرص الحقيقية لبناء حياة أفضل لها ولأسرتها، مشيداً بمجهودات الدولة في مكافحة ظاهرة التنمر لما لها من أثر سيئ على أطفالنا وشبابنا وأسباب السلوك العدوانى غير مرغوب بإلحاق الضرر بالآخرين وطرق علاجه وتجنبه.

وأشارت أميمة الغايش، المشرفة على لجنة تمكين المرأة إلى أن احتفال اليوم قد جاء تحت شعار روتاري الخير والبركة ليدمج احتياجات سكان الحى مع تقديم التوعية الحياتية لرفع الوعى والإدراك لدى قاطني المنطقة مع وضع أساسيات التنشئة السليمة، وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة، لبناء أجيال جديدة تنعم بـ"السلام والتنمية والإبداع".

وتضمنت الاحتفالية ندوة ناقشت السلوكيات والعادات السلبية ضد المرأة، ومكافحة زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلًا عن توعية الأمهات والأطفال ضد "ظاهرة التنمر" وتناول أسبابها وعلاجها مع تقديم فقرة ترفيهية من التراث المصرى.

وشملت الندوة التى أدارتها نيفين بدر الدين، ممثل محافظ المنطقة الروتارية مصر فى التنمية الاقتصادية والتدريب المهنى، تدريب عدد من السيدات على حرفة صناعة العرائس "الكروشيه"، لما لها من سوق رائجة عند الأطفال، لتكون مصدر رزق لـ 120 سيدة من حى الأسمرات بتمويل من "بنك القاهرة"، وإعطائهم المهارات الحياتية بتثمين قيمه العمل ومواجهة تحديات الحياة، بالإضافة إلى التدريب على الإسعافات الأولية لمواجهة المخاطر الصحية الطارئة.

وفى السياق ذاته، تفقد رئيس الروتارى الدولى معرضًا للصناعات والحرف التراثية واليدوية، وقال إن حى الأسمرات نموذج للتنمية الحضرية المستدامة وساهم فى حل مشكلة العشوائيات.

وأوضحت الدكتورة منى الصغير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، بأن الروتارى يساهم مع الدولة في استكمال بناء الإنسان، وتغيير السلوكيات للأفضل، والتوعية بأهمية العمل وقيمته، وفتح باب رزق للسيدات فى المنطقة.

فيما ألقت الدكتورة شرين غالب الضوء على الجانب الطبى لبيان الأثر النفسى والصحى السيئ والذى قد يودى بحياة أطفالنا المترتب على الزواج المبكر والختان بجانب التوعية بالاهتمام بالصحة ونوعية الغذاء.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لبنك القاهرة لمساهمته فى المبادرة ونجحها بفضل دعمه المتميز لدعم تدريب الشابات بالتعاون مع المنطقة الروتارية 2451.