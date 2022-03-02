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الأربعاء 02 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

عاهل البحرين وخادم الحرمين يبحثان مسار العلاقات التاريخية

الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى والملك سلمان بن عبد العزيز
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بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء في الرياض، مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مسار العلاقات التاريخية الراسخة في جميع المجالات، وجهود البلدين في تعزيز التنسيق الاستراتيجي حول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدين الحرص على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق الثنائي.

وأشاد الملك حمد - وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - بمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين والذي يشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضاربة في جذور وأعماق التاريخ وامتدادًا لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين الشعبين، مؤكدًا حرص البحرين على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتنمية هذه المنظومة الخليجية وتعميق روابط التعاون والأخوة بين الأشقاء لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.

من جانبه، أشاد الملك سلمان بالمواقف الأصيلة والمشرفة للبحرين بقيادة الملك حمد وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون وتطوير مجالات العمل الخليجي المشترك، وإسهاماتها الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها وتداعياتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

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البحرين الملك حمد بن عيسى الرياض الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس التعاون الخليجي