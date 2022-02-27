نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. الأرقام ترعب ليفربول أمام تشيلسي

الأحد 27/فبراير/2022 - 02:09 م

يستضيف ملعب "ويمبلى"، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، النهائي المرتقب فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بين تشيلسي ونظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى.

وتعتبر تلك المواجهة هى الثامنة بين رفقاء صلاح، وتشيلسى في كأس الرابطة، كما انه هو النهائى الثانى بينهما فى المسابقة، وذلك بعد فوز البلوز باللقب على حساب ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في موسم 2005، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وفى آخر 5 مواجهات جمعت بينهما فى البطولة لم يحقق ليفربول سوى انتصار وحيد على حساب تشيلسي.

وكان ملعب ويمبلى شاهداً على آخر مواجهة بين ليفربول وتشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2012، وفاز البلوز بهدفين لهدف.

وتواجه ليفربول وتشيلسي 189 مرة في جميع المسابقات، حقق الريدز خلالها 80 انتصارا مقابل 65 فوزا للبلوز وانتهت 44 مواجهة بالتعادل.