بعد التصالح.. إخلاء سبيل موظف ضرب جاره بآلة حادة في التجمع

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 03:32 م

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، باخلاء سبيل شخص تعدى بالضرب على جاره فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التجمع، بعد التعهد بعدم تعرض كلا الطرفين للآخر والتصالح.

ودلت التحقيقات الأولية بأن المتهم «وائل م.» موظف بشركة، قام بالتعدي على جاره بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وأقر المتهم بأن المجني عليه دائم التعدى على أطفاله ومنعهم من اللهو بمدخل العقار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من شخص يتهم جاره بالتعدي عليه بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم ولهو الأطفال وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق